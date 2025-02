Il Como si prepara a sfidare la Fiorentina. E Fabregas dovrà rinunciare a un terzino

Domenica alle 12:30, al ‘Franchi’ la Fiorentina ospiterà il Como. La squadra di Palladino, dopo la sconfitta contro l'Inter, dovrà fare i conti con la pesantissima assenza di Moise Kean, squalificato. Ma anche i lariani arrivano con un'assenza, dopo la sfida contro la Juventus.

Como a Firenze senza un terzino: le sue condizioni

Venerdì scorso il terzino Ignace Van der Brempt è uscito per infortunio, in attesa di nuovi accertamenti. Secondo quanto riportato da Calciocomo.it, il belga non parteciperà alla trasferta di Firenze: un guaio al flessore lo terrà fuori per almeno 3-4 settimane.