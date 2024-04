Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com il giornalista di Sky Luca Marchetti ha parlato anche dei possibili cambi in panchina in vista della prossima stagione. Questo il suo punto sulla situazione in casa Napoli:

"L’obiettivo più semplice è quello che è sempre stato sulla bocca di tutti: Vincenzo Italiano. Cercato a più riprese da De Laurentiis, gioca 433, dà una grande impronta e identità alle sue squadre e si è già confrontato con piazze ambiziose come quella di Firenze. Napoli rappresenta quello step in più per continuare nella crescita. Chiaramente non è l’unico perché non si può avere soltanto una strada da percorrere. La suggestione di Conte non va abbandonata del tutto. Sarà interessante capire anche chi si iscrive realmente alla corsa e chi poi la spunterà.

(…) Come previsto i cambiamenti ci saranno e chiaramente porteranno delle nuove spinte, delle nuove idee e dei nuovi equilibri. Non saranno le uniche: siamo all’inizio. Aspettando le decisioni definitive della Juventus e del Milan sull’allenatore, della Roma, a cascata quelle della Fiorentina e del Bologna e poi ancora con lo sguardo all’estero al Bayern, al Barcellona e al Liverpool tanto per dirne tre"