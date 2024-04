Il terzino sinistro della Fiorentina Fabiano Parisi ha parlato nel post partita dopo la gara contro l'Atalanta a Sky. Queste le sue parole sulla sfida: “Abbiamo un po' di rammarico per i gol che ci sono mancati, ma ci teniamo la prestazione che abbiamo fatto. Siamo stati bravi in fase difensiva, che si fa di squadra. Andare a Bergamo non sarà facile, dovremo sfruttare il gol di vantaggio”

E ancora: “Qualche mese fa per esigenza della squadra mi son sacrificato a destra e ho fatto qualche errore. In questi mesi ho sofferto molto perché voglio giocare sempre, ma è il mister a decidere. Contro la Dea mi ha dato fiducia in un momento importante della stagione e ho cercato di ripagarla. Quando scendiamo in campo pensiamo alla Fiorentina prima che a noi stessi. Ci aspettano due settimane difficili"