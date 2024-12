Per la difesa i colpi potrebbero non fermarsi a Valentini. La Fiorentina segue un centrale già allenato da Palladino

Tra poche ore sbarcherà a Firenze Nicolas Valentini per firmare il nuovo contratto con la Fiorentina e per iniziare ad allenarsi da nuovo giocatore viola. L'argentino prenderà il posto del partente Quarta, diretto verso il ritorno al River Plate.

Ma per il centro della difesa i colpi potrebbero non essere finiti qua. Come riporta Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato, la società viola sta seguendo con interesse Pablo Marì, difensore del Monza già allenato in Brianza da Palladino. Se dovesse concretizzarsi la cessione di Quarta, la Fiorentina potrebbe pensare a un ulteriore innesto per il reparto difensivo.