La Fiorentina sulle tracce di un altro difensore centrale, ma per la squadra Primavera

La Fiorentina segue un altro difensore centrale, ma questa volta per rinforzare la squadra Primavera. Il nome è quello di Filippo Piras, classe 2007 di proprietà dello Spezia che nell'ultima stagione è stato protagonista con 19 presenze e 3 reti in Primavera 2. La sua buona annata ha attirato l'interesse di diverse squadre di Serie A e Serie C. Tra queste, come riporta tuttomercatoweb.com, la Fiorentina sarebbe in pole.

I nomi dalla Serie C sono quelli del Campobasso, del Pontedera e della neopromossa Dolomiti Bellunesi. Lo Spezia rischia di perderlo a parametro zero, con i liguri che potrebbero proporre il rinnovo di contratto al ragazzo prima di girarlo in prestito in C o cederlo alla Fiorentina. La scelta sulla destinazione è nelle mani del ragazzo.