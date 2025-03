Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno commentando alcuni temi a tinte viola, concentrandosi anche sulla possibile cessione di Comuzzo lo scorso mercato invernale.

‘Spero la Fiorentina riesca a mantenere uno zoccolo duro a fine anno’

“Ora perdere punti significa perdere terreno mentre farli vuol dire puntare ad obiettivi importanti come potrebbe essere l'Europa League per la Fiorentina. A fine stagione poi penseremo al futuro della squadra e spero che riesca a mantenere lo zoccolo duro. Cambiare 7-8 giocatori ogni stagione non va bene e fa capire che è stato sbagliato qualcosa. Quando le cose funzionano si aggiungono alcune pedine senza stravolgere nulla. La Fiorentina ha fatto vari innesti, anche in inverno, e penso che molti possano regalarci soddisfazioni”.

‘La Juventus ha pagato 15 milioni Kalulu, Comuzzo a 35 lo devi dare via’

"Per 35 milioni di euro Comuzzo ce lo portavo io al Napoli, aveva giocato meno di 20 partite in A e a quelle cifre va ceduto, non si può prevedere il futuro. Un giocatore come Comuzzo puoi ricreartelo dal settore giovanile. Un ragazzino che ha giocato così poche partite in Serie A lo devi dar via. La Juventus ha pagato 15 milioni Kalulu, tra i difensori più bravi della Serie A, per esempio. Non esistono più intoccabili oggi, a meno che tu non abbia Baggio, Totti o Del Piero. Spero la Fiorentina venda Comuzzo a 50-60 milioni, ma penso che la cessione andasse fatta, trovando ovviamente il giusto sostituto".

"Con Ndour occorre avere pazienza, anche per ciò che ha mostrato in Under 21, non è un giocatore da lasciare andare. Ha i mezzi, fisici e tecnici. Ha avuto poco spazio ma l'età è dalla sua parte, deve guardare al futuro con voglia di migliorarsi. In mediana pedine come Folorunsho e Adli sono risorse importantissime dalla panchina, da gestire al meglio visto che con 5 cambi si può stravolgere una squadra.