L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio spaziando sul momento della squadra di Palladino, analizzandone le prospettive nella fase clou dell’anno, in arrivo dopo la sosta per le Nazionali.

‘La Fiorentina è in ballo fino in fondo, deve crederci'

“Siamo in ballo, balliamo fino in fondo. Occorre però crederci dentro lo spogliatoio, davvero, perchè la Fiorentina può giocarsela e le dichiarazioni pubbliche lasciano il tempo che trovano, sono frasi di circostanza. Ci sono ancora partite che possono dirci tanto sul ruolo della squadra. La Conference potrebbe essere davvero una scorciatoia importante per la squadra viola”.

‘Comuzzo un titolarissimo, Palladino dovrà capire chi…’

“Se ora si è ritrovata un’identità di squadra va seguita fino in fondo. Comuzzo deve essere titolarissimo in difesa, gli altri due si trovano; Palladino poi dovrà capire quando servirà dare respiro all’uno o all’altro elemento. Coinvolgere tutti è essenziale, avendo chiara l’ossatura della squadra in questo momento della stagione. I calciatori possono perdere motivazioni e concentrazione se sanno già di non rimanere il prossimo anno, su di essi va fatto meno affidamento perchè già pensano al futuro e le loro situazioni vanno monitorate con cura”.