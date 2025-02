Inzaghi dovrà fare a mano del suo nuovo acquisto per domani: seguirà la sfida con la Fiorentina dalla tribuna

L'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Petar Sucic, centrocampista croato classe 2003, prelevato dalla Dinamo Zagabria per una cifra vicina ai 16 milioni di euro. Tuttavia, il nuovo acquisto non potrà essere tra i convocati della sfida di lunedì contro la Fiorentina.

Nonostante il ragazzo sia infortunato, la sua assenza non è legata a problemi fisici: Sucic farà le visite mediche domani, ed è quindi prevedibile una sua presenza allo stadio per vedere i suoi nuovi compagni, ma si unirà alla corte di Inzaghi solo in estate. Quindi, solo una “visita” per il neo-nerazzurro, ed un problema in meno per la Fiorentina.