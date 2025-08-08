La Fiorentina conferma: play-off di Conference al Mapei. I ringraziamenti a Carnevali e al Sassuolo per la collaborazione
La Fiorentina giocherà il play-off di Conference League di ritorno al Mapei Stadium di Reggio Emilia: lo ha ufficialmente annunciato il Sassuolo con un comunicato. Segue quello della Fiorentina, che conferma e ringrazia il club neroverde.
“ACF Fiorentina comunica che il play off di ritorno di UEFA Conference League, in programma giovedì 28 agosto, verrà disputato presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Fiorentina ringrazia il Sassuolo, in particolare nella persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, per la fattiva collaborazione e per l'accoglienza che sicuramente verrà riservata al Club viola ed ai suoi tifosi”.
