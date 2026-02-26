La Gazzetta dello Sport: La caccia al poker della Fiorentina

La Fiorentina viene spalmata su due pagine su La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 26

Il titolone scelto è: “Coppa viola”. E ancora: “Fiorentina a mille caccia al poker con lo Jagiellonia”. Sommario: “Ottavi vicini: l’obiettivo è la continuità dopo la vittoria all’andata e le due consecutive in A”.

Pagina 27

Qui leggiamo: “Carica Vanoli: “E’ un esame: vincere aiuta a vincere…”. Il tecnico aggiunge: “E’ una questione di mentalità”. In difesa spazio per Comuzzo: “Un pilastro”.