Harrison sì, Baldanzi no: tutta una questione di costi. Pensare che l'agente del giallorosso...

Harrison sì, Baldanzi invece sfuma. Questa l'evoluzione del mercato della Fiorentina nel corso delle ultime ore. 

L'affare che era in ballo

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che con la Roma era in ballo un possibile affare per arrivare all'ex Empoli, sulla base di un prestito oneroso con obbligo condizionato, a circa 12-13 milioni.

Questione di costi

L'agente del giocatore aveva anche seguito Fiorentina-Milan allo stadio Franchi. Ma i costi più contenuti di Harrison hanno spinto la società viola a privilegiare la soluzione inglese.

Come cambia la Fiorentina

Contrariamente a quanto riportato ieri dallo stesso giornale, la Fiorentina non dovrebbe passare al 4-2-3-1, ma ad un 4-3-3 che non prevede dunque una possibile coesistenza tra i due giocatori trattati.

