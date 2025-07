L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco “Ciccio” Baiano ha commentato il ritorno a Firenze del tecnico Stefano Pioli, soprattutto in chiave tattica. Ecco la sua opinione a Radio Bruno Toscana: “Inizialmente la squadra partirà con il 3-5-2 e la vedo così. Certo, l'assetto può cambiare durante un'intera stagione, ma credo che tre centrocampisti centrali e due esterni a tutta fascia siano un punto fermo della nuova Fiorentina”.

Sull'attacco: “Vedere in campo Kean, Dzeko e Gudmundsson contemporaneamente è possibile. Dipenderà dai momenti della stagione, ma è una possibilità. In questo caso, quello dei tre che dovrebbe sacrificarsi un po' più degli altri è l'islandese, perché senza palla sarebbe chiamato ad attivare il pressing sugli avversari. Con la palla, però, può andare dove vuole. Kean? Ora la Fiorentina è più tranquilla, altrimenti sarebbe iniziata la ricerca a un altro centravanti top. In viola ha avuto indubbiamente la miglior stagione della carriera”.