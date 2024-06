Per Barone poteva essere il nuovo Donnarumma, ora o promozione o prestito: la situazione intorno a Martinelli

La Repubblica analizza la situazione del giovane portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli, talentuoso estremo difensore classe 2006 che quest'anno ha ricoperto il ruolo di terza scelta per Italiano alle spalle di Terracciano e Christensen.

Per Barone, si legge sul quotidiano, il ragazzo poteva (e tuttora può) essere il nuovo Gigio Donnarumma. Come probabile che sia, alla Fiorentina arriverà un altro portiere e la cessione di Christensen. Per lui si prospetta un anno in prestito per farsi le ossa… A meno che non si decida di affiancarlo a Terracciano per essere un secondo… titolare viola.