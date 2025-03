Palladino aspetta la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi in vista della Juventus: Comuzzo fa spazio a Marì? Centrocampo inedito, e in attacco…

Come ogni vigilia, l’edizione odierna de Il Pentasport ha cercato di far luce sulle condizioni della squadra di Raffaele Palladino, a poco piu di 24 ore dalla delicata sfida di domani contro la Juventus di Thiago Motta. La Fiorentina sta svolgendo in questo momento la sessione di rifinitura, e quindi eventuali ulteriori verdetti saranno resi noti in serata, ma al momento il tecnico gigliato può ritenersi soddisfatto.

Palladino ritrova il sorriso: contro la Juventus c'è solo un indisponibile

Palladino può stare tranquillo perchè, al momento, è da registrare soltanto un’assenza forzata. Stiamo parlando di Andrea Colpani, out ormai dalla gara casalinga contro il Como di quasi un mese fa, che non ha ancora recuperato dalla frattura al piede, e dovrà stare per almeno altre due settimane a riposo. Resta da capire se il centrocampista ex Monza tornerà disponibile dopo la sosta per le nazionali, anche se filtra ottimismo.

La Formazione dovrebbe, quasi in toto, essere quella di giovedi contro il Panathinaikos

Per quanto riguarda la formazione titolare, secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica, Palladino anche contro i bianconeri dovrebbe riproporre il classico 3-5-2 visto nelle ultime uscire. In difesa Comuzzo dovrebbe tornare in panchina a favore di Pablo Marì, mentre a centrocampo si va verso un trio composto da Fagioli-Cataldi-Adli: partono leggermente in svantaggio, almeno per quanto riguarda una maglia da titolare, Mandragora e Adli. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia comporta dall’ex di turno Kean e Gudmundsson.