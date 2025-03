"Bello vedere Kean in fiducia come in questo momento. Sono convinto che la sua volontà sia quella di restare alla Fiorentina, ma..."

Questo pomeriggio Renato Biasi, allenatore di Moise Kean ai tempi dell'Asti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare del suo ex giocatore e della grande stagione che sta facendo alla Fiorentina.

“E’ bello vederlo in fiducia come in questo momento: credo che al di là delle prestazioni e del suo rendimento Moise sta dimostrando di stare al top. Sente la fiducia della società, dell’allenatore e quella dei tifosi, in questo contesto sta facendo bene. Lo vedo contento, e questo fa la differenza per giocatori come lui: quest’anno sta trovando una continuità anche di presenze. Negli scorsi anni è sempre stato una grande promessa ma poche società gli hanno dato l’opportunità di esprimersi al meglio e con la continuità che quest’anno la Fiorentina gli sta garantendo".

“Moise è migliorato molto: adesso è un attaccante completo”

Ha anche aggiunto: “Questo per lui è importante, al di là dei gol lo vedo con uno spirito importante e diverso dalle ultime stagioni. E’ vero che ha fatto parecchi gol, ma secondo me sta giocando da centravanti in un modo davvero eccezionale. Sa giocare spalle alla porta, fa le sponde per i compagni, quest’anno gli ho visto sbagliare pochissime giocate di questo tipo: questo credo sia uno degli aspetti su cui è migliorato tantissimo”.

“La sua volontà è quella di restare a Firenze ma non so se dipenderà solo da lui”

Ha poi concluso parlando del mercato e della possibilità che possa restare a lungo a Firenze: “Ci sono delle dinamiche che forse non conosciamo e per questo credo sia difficile fare delle ipotesi concrete. Sicuramente anche io sono dell’idea che trovare altrove la continuità che ha trovato quest’anno a Firenze non sarebbe facile, sopratutto se passi ad una grande squadra. Riuscire a trovare la giusta continuità non è semplice, e passaggi del gerente lui li ha gia fatti: alla Juventus ha fatto fatica e al PSG, nonostante abbia fatto bene in termini di gol, veniva sempre dopo ai grandi giocatori che aveva davanti. Sono convinto che lui rimarrebbe ancora a Firenze, nella sua testa credo che ci sia la volontà di rimanere ancora. Poi però secondo me ci sono anche altre dinamiche, magari anche piu grandi di lui, che potrebbero condizionare la cosa”.