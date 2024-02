Niente Fiorentina, ma alla fine Borys lascia davvero la Polonia. Ecco la nuova squadra del talentino che visitò il Viola Park

La nuova destinazione di Borys

Tra i nomi accostati alla Fiorentina nel mercato appena concluso c'è anche quello di Karol Borys. Non una suggestione, bensì un'ipotesi concreta tanto che il centrocampista classe 2006 era stato in visita a Firenze e al Viola Park. Un colpo in prospettiva che poi non è andato in porto, sostanzialmente per la volontà del ragazzo e della sua famiglia.

No alla Fiorentina, sì al Belgio

Per Borys il salto dal campionato polacco alla Serie A era troppo grande, considerando anche la sua giovane età. Ad ogni modo la sua volontà iniziale di rimanere nel proprio Paese non è stata rispettata, perché alla fine Borys ha lasciato davvero lo Slask Wroclaw. Lo ha fatto per sposare il progetto del Westerlo, trasferendosi quindi in Belgio con un contratto di due anni e mezzo.