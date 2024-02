40 milioni? No grazie. Il grande rifiuto dell'Atalanta per non indebolirsi nel bel mezzo della corsa Champions

Tra le concorrenti della Fiorentina nella corsa all'Europa c'è sicuramente l'Atalanta, che proprio nella scorsa giornata ha sottratto ai viola il quarto posto. Il giorno successivo alla chiusura del mercato emerge un retroscena riguardante la squadra di Gasperini.

40 milioni? No grazie

Come riporta TMW, il Newcastle aveva presentato un'offerta di ben 40 milioni per Ederson. Una cifra enorme, che sarebbe potuta crescere ulteriormente se l'Atalanta avesse aperto alla trattativa. Invece il club neroazzurro non ne ha voluto sapere, rispondendo che a gennaio non era intenzionato a cedere nessun top player. Qualunque discorso, sia per Ederson sia per Koopmeiners, è stato rimandato alla prossima estate.