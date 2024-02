Spazi ristretti per Baldanzi a Roma: l'ex Empoli potrebbe essere escluso dalla lista UEFA

Un tentativo in extremis, non abbastanza per consentire alla Fiorentina di fare lo scherzetto alla Roma e aggiudicarsi Tommaso Baldanzi. Il talento dell'Empoli, fresco di gol alla Juventus, si è trasferito nella Capitale dove è stato accolto con entusiasmo dai suoi nuovi tifosi che però… potranno vederlo all'opera solo in campionato.

Niente Europa League

Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, la Roma avrebbe deciso di non inserire Baldanzi nella lista UEFA che verrà consegnata entro la mezzanotte di oggi. Ciò significa che il ragazzo non potrebbe giocare le gare di Europa League, competizione nella quale la squadra di De Rossi punta ad andare avanti dopo la finale persa l'anno scorso. Senza neanche la Coppa Italia (Roma eliminata dalla Lazio, ndr) a Baldanzi per questa stagione resterebbe dunque solo il palcoscenico della Serie A.