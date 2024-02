La Fiorentina ci ha provato in extremis, ma alla fine Tommaso Baldanzi ha scelto la Roma. L'ex Empoli si è presentato ai canali ufficiali del club giallorosso, spiegando i motivi dietro la sua decisione: “Sono emozionato e soddisfatto di giocare per un club storico come questo. Spero di fare bene, per i compagni e per i tifosi. Ho voluto tantissimo questo trasferimento fin da quando sono venuto a conoscenze dell'interesse della Roma. Stiamo parlando di una squadra prestigiosa, sono partito subito”.

“Da Dybala imparerò tanto”

Poi Baldanzi ha aggiunto: “Vorrei ringraziare i Friedkin, che hanno creduto in me e mi hanno voluto fortemente così come il direttore e mister De Rossi. Ho già parlato con lui, anche se avremo un confronto più approfondito nei prossimi giorni. Non vedo l'ora di conoscere Dybala, lavorando accanto a lui posso migliorarmi tanto”.