La Fiorentina ha provato davvero a inserirsi per Baldanzi. I dettagli di un'offerta arrivata... in extremis

Non solo Gudmundsson. Negli ultimi giorni di mercato la Fiorentina ha provato ad effettuare un altro acquisto importante, ovvero quello di Tommaso Baldanzi. Barone e Pradè avrebbero voluto coinvolgere l'Empoli in una trattativa simile a quella che ha portato a Firenze Parisi, ma alla fine come sappiamo il giocatore si è trasferito alla Roma.

Un tentativo… in extremis

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com tramite l'entourage di Baldanzi, la Fiorentina ha fatto un ultimo tentativo nella giornata di ieri quando ormai il ragazzo era a un passo dalla firma con i giallorossi. Non si è trattato tanto di una questione di offerta, quanto di convinzione, poiché l'inserimento del club viola è stato fin troppo ‘leggero’ per far sì che saltasse l'accordo ormai definito tra Empoli e Roma.