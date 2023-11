Amrabat si fa tutta la partita in panchina e il suo Man Utd torna a vincere in campionato

Una doppia uscita disastrosa quella di Sofyan Amrabat nel centrocampo del Manchester United: prima lo 0-3 nel derby con il City in campionato e poi un altro 0-3 in Carabao Cup contro il Newcastle. Il tecnico Ten Hag ha deciso così di metterlo da parte per il match di oggi contro il Fulham, preferendogli McTominay: i Red Devils hanno vinto per 1-0 con gol al 91' di Bruno Fernandes e per il marocchino zero minuti in campo oggi.