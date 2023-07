Come riporta il giornalista di DAZN Orazio Accomando, ci potrebbero essere sviluppi importanti nelle prossime ore per quanto riguarda la trattativa che potrebbe portare Arthur in riva all'Arno: “Intesa molto vicina tra Juventus e Fiorentina per il passaggio di Arthur in viola. Prestito con diritto di riscatto, con la Juve che coprirà parte dell'ingaggio del brasiliano".

Infine aggiunge: "È una richiesta espressa da Italiano, che punta a rilanciare l'ex Barcellona. Tra i due c'è stato già un contatto telefonico”.