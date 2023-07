Cecchi: “Amrabat ha incassato una promessa a gennaio. La Fiorentina commetterebbe un errore se…”

Il giornalista Stefano Cecchi, ha parlato così a Toscana Tv: “L’unica cosa che sappiamo di Amrabat è che vuole andare via. Ha incassato una promessa a gennaio dopo i mondiali di essere ceduto. Quando si verificano queste situazioni, è difficile poi andare a provare a trattenere un calciatore".

"Dove possa andare? Non lo so. La Fiorentina commetterebbe un errore pensando di non sostituire il marocchino con elemento di grande calibro. Anche perché del resto, Amrabat al momento è considerato un calciatore di caratura internazionale. Mi aspetto un investimento importante dopo la sua partenza”.