Per parlare del mercato ma non solo, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato l'agente Costantino Nicoletti: “La prima considerazione da fare è che finalmente la Fiorentina ha un centro sportivo, il nome è appropriato, Rocco Commisso Training Center, ed avrei eliminato Viola Park, perchè a mio parere dà un senso di troppo commerciale, come ‘luna park’. Mi appare dispersivo nelle dimensioni ma all'avanguardia. Da tifoso me lo godo”.

Poi ha aggiunto: “L'operazione Parisi è fenomenale, sia a livello tecnico che commerciale, come ho sempre sostenuto, una nuova gestione aveva bisogno di almeno 4, 5 anni per assestarsi, al netto dell'unica figura calcistica che la Fiorentina ha in società, ovvero Pradè. La Fiorentina si è assicurata il futuro terzino sinistro della Nazionale, ipoteticamente tra 3 anni potrebbe essere rivenduto al triplo di quello che lo hai pagato”.