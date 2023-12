Brutto stop per l'Inter capolista in Serie A: durante la sconfitta contro il Bologna in Coppa Italia, Lautaro Martinez ha dovuto abbandonare il campo per infortunio. Il club nerazzurro comunica: “Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Verso la Supercoppa…

Lautaro ha già dichiarato che non ci sarà contro Lecce e Genoa: per lui il ritorno in campo sarà ad anno nuovo. La Supercoppa Italiana e la sfida in campionato contro la Fiorentina, in programma il 28 gennaio, non dovrebbero essere a rischio.