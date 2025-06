Fiorentina e Dodô sempre più distanti. La società spera ancora nel rinnovo, ma...

In casa Fiorentina le situazioni delicate da risolvere sono diverse. Oltre alla questione Moise Kean, gli uomini mercato viola stanno cercando di ricucire lo strappo creatosi con un altro giocatore chiave della rosa; l'esterno destro Dodô.

Un rinnovo difficile

Il terzino è stato fondamentale nell'ultima stagione della Fiorentina, fornendo prestazioni sempre di ottimo livello risultando uno dei trascinatori della squadra viola. Dodô ha più volte dimostrato l'attaccamento alla maglia viola, ma il suo rinnovo di contratto è in fase di stallo e i margini per riaprire la trattativa sembrano assottigliarsi sempre di più.

Visioni opposte

Secondo La Nazione la Fiorentina non ha abbandonato l'idea di arrivare a un nuovo accordo, anche se la società ha fatto trapelare che le difficoltà per il rinnovo sono dovute alle alte commissioni degli agenti del brasiliano. Dodô continua a confidarsi come particolarmente deluso per il trattamento che sta ricevendo dalla società. L'esterno resta legato alla Fiorentina fino al 2027, ma è chiaro che senza il rinnovo il rischio cessione si farebbe concreto.