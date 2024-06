Corriere dello Sport-Stadio: Un budget più alto per tentare il colpo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è un titolo sul mercato viola: “La Fiorentina chiama Valentini”. Sommario: “L’argentino non rinnova con il Boca Juniors: il suo contratto scade a dicembre Ha 23 anni, è mancino e il club di Commisso lavora per portarlo subito in Italia Proseguono i contatti per il mediano Vranckx, legato al Wolfsburg fino al 2025”.

Pagina 21

Ripreso il tema della prima: “Valentini il centrale per la Viola”. Sottotitolo: “L’argentino ha doppio passaporto e il contratto con il Boca Juniors solo fino a dicembre di quest’anno”.

Più soldi per il colpo

Di spalla: “Sorloth o Retegui Budget più alto per tentare il colpo”. Sommario: “Commisso aveva posto un tetto alle spese per ogni singolo arrivo”. In taglio basso infine la richiesta della Fiorentina al Comune: “Ora diteci la capienza del Franchi”.