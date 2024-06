La Fiorentina chiama Valentini: Il doppio passaporto e le caratteristiche che lo rendono buono per i viola

La Fiorentina chiama o per meglio dire torna su Nicolas Valentini (classe 2001). La notizia campeggia stamani sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio.

Le caratteristiche

Serve almeno un difensore centrale con tutti i crismi e Valentini lo è. Forte fisicamente, abile nell’anticipo, determinato e a tratti duro sull’attaccante che va a marcare, senza dimenticare che è sinistro di piede, sono tutte caratteristiche che avevano attirato e attirano il club viola (così come Inter e Lazio).

Doppio passaporto e contratto in scadenza

La Fiorentina con lui non ha mai mollato la presa (lo aveva già seguito e trattato in passato) e con il Boca Juniors, squadra di appartenenza, c'è un contratto in essere con scadenza dicembre 2024 altro particolare importante. Il giocatore è in possesso di doppio passaporto, viste le origini italiane della sua famiglia e quindi non sarebbe un extracomunitario.