Nel proprio intervento a Radio Bruno, il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha espresso la propria opinione a proposito del momento della Fiorentina, reduce da un momento davvero brillante.

‘I calciatori viola hanno voglia di rivalsa, da Kean a De Gea’

“La Fiorentina ha carattere, c’è coesione nel gruppo. L’idea è che ci siano solidità e ambizione che legano tutti. La base è evidente, si percepisce l’umore di tutti. La Fiorentina aveva anche bisogno di tirarsi fuori dalle finali perse e dalla negatività che ne era derivata. Sono arrivati tutti calciatori di carattere dal mercato. Kean vuole far vedere alla Juventus che gli ha fatto fare la riserva. Bove, bocciato dalla Roma non si sa perchè, la voglia di rivalsa di Adli e Cataldi. Gosens all’Inter non aveva trovato lo spazio voluto, era tornato in Germania. De Gea…qualcuno aveva scritto che era un calciatore finito, lui vuole far vedere il proprio valore allo United che non gli ha rinnovato il contratto”.

‘Kean potrebbe aver trovato la propria piazza ideale'

“L’obiettivo Europa League è possibile, le difficoltà della Roma da questo punto di vista sono qualcosa di cui si deve approfittare. La Champions League è più difficile, però il ranking potrebbe fare un regalo alla Fiorentina. La consapevolezza è quella di avere una squadra forte, che negli ultimi anni non si era vista. La clausola per Kean? È importante, fissata ad un valore molto più alto del prezzo di acquisto del calciatore. Ha un contratto fino al 2029. La cifra può oggi sembrare alta…ma va visto cosa farà il calciatore, potrebbe anche diventare bassa. Ci sono poi aspetti legati all’esperienza che fanno dire che Firenze potrebbe essere la piazza ideale per Kean”.

“Palladino è un allenatore particolare, assomiglia più ad un Allegri in un’epoca in cui prevalgono i ‘giochisti’. Colpani del Monza ancora non si è visto, deve crescere tanto. C’è da recuperare Pongracic, lo aspettiamo e speriamo che sia quello del Lecce. Il croato è un calciatore che sa far ripartire bene l’azione e costruire dal basso. Se la Fiorentina arriva a giocare anche quest'anno una sessantina di partite, un sostituto di Kean andrei a prenderlo a Gennaio, le gare diventerebbe tante e ci sarebbe bisogno di un'alternativa”.