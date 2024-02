A vedere il primo gol di Kayode in Serie A c'era anche Handanovic, presente al 'Franchi' proprio per il terzino della Fiorentina

Nella bella vittoria della Fiorentina ai danni della Lazio di ieri sera, il terzino viola Michael Kayode è riuscito a segnare il suo primo gol in Serie A. Un'enorme soddisfazione personale, alla quale ha assistito anche l'ex portiere dell'Inter Samir Handanovic, ieri nelle vesti di osservatore.

All'Inter piace Kayode

Lo sloveno era presente ieri al ‘Franchi’ e proprio per osservare Kayode. Secondo quanto riportato da Fcinternews.it, l'Inter sta riscontrando qualche difficoltà nella trattativa per il rinnovo del contratto di Denzel Dumfries (in scadenza nel 2025). Ancora deve arrivare un faccia a faccia decisivo, ma intanto il club sonda anche alcune possibili alternative. E Kayode piace tanto ai nerazzurri.

Un'idea molto complicata

Quella dell'Inter, tuttavia, non è più di un'idea: non c'è alcuna trattativa in corso con la Fiorentina, che dal canto suo non ha ancora fissato un prezzo. Considerato, tuttavia, il recente rinnovo del contratto di Kayode fino al 2028, la richiesta sarebbe molto alta con qualunque club.