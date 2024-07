Gentile: "Settore giovanile della Fiorentina tra i primi cinque in Italia. Devo tanto a mister Aquilani"

In prestito alla Salernitana dalla Fiorentina, il terzino Davide Gentile ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore granata: “Sono in una piazza importante, con una grande tifoseria. Voglio fare bene e dimostrare a tutti quanto valgo, spero anche di segnare qualche gol e fornire assist ai miei compagni. Mi metterò a disposizione del mister per aiutare la squadra a fare un grande campionato”.

“Devo tanto ad Aquilani”

Poi sul settore giovanile della Fiorentina: “E' sicuramente uno dei più importanti in Italia, tra i primi cinque senza dubbio. Lo dimostra il numero di giocatori importanti sfornati negli ultimi anni. Personalmente ho avuto la fortuna di essere allenato da Aquilani: è stato fondamentale per me perché mi ha fatto crescere sia fisicamente sia mentalmente”.