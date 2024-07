A 34 anni un ex portiere delle giovanili della Fiorentina riparte dalla Serie C

Escludendo i giovanissimi, sicuramente i tifosi della Fiorentina si ricorderanno di Andrea Seculin. Passato per le giovanili viola, il portiere sembrava poter puntare alla prima squadra ma poi non è mai riuscito a compiere il grande salto. Dal 2011 ad oggi tanti prestiti e trasferimento, fino all'ultimo che si sta materializzando in queste ore.

Una nuova avventura

Da svincolato, Seculin ha infatti trovato una porta aperta in quel di Trapani. Appena promosso in Serie C, il club siciliano ha infatti deciso di ingaggiarlo e - scrive TMW - già nelle prossime ore arriverà la firma. Il portiere ormai 34enne firmerà un contratto biennale.