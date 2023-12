Il pericolosissimo fallo di Lukaku e un dato che sottolinea i nervi tesi come corde di violino in Roma-Fiorentina

87esimo in corso di Roma-Fiorentina. Kouame controlla la palla, la sposta verso destra. Lukaku entra fuori tempo massimo con il piede a martello e centra la gamba dell'ivoriano. Rapuano non ha giustamente dubbi: rosso diretto.

Il classe '93 belga prima prova a discolparsi, poi si rende conto della sciocchezza fatta. Quasi incredulo se ne torna negli spogliatoi. Un'incredulità che deriva anche dal fatto che, quel cartellino rosso, è il primo in carriera per l'attaccante della Roma. In nessuna delle 388 precedenti partite nei top 5 campionati europei Lukaku aveva ricevuto un cartellino rosso.

Una curiosità che evidenza, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, di come i nervi in Roma-Fiorentina fossero tesi come corde di violino.