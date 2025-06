La Nazione: L'accelerata viola, pressing forte su Pioli. Ma ci sono nodi da sciogliere

Due pagine sulla Fiorentina ci sono stamani nell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Grande spazio per: “Panchina, l'accelerata viola Quasi nove milioni per tre anni Pressing forte su Stefano Pioli Ma ci sono nodi da sciogliere”. Sottotitolo: “Il tecnico apre e chiede una figura ‘alla Oriali’. In secondo piano Gilardino e Farioli”.

Pagina 3

Spazio alle vacanze dei giocatori: “Relax sì, ma non per tutti Amici, tuffi, strani incontri L'estate dei giocatori viola E c'è chi vorrebbe giocare”. Di spalla: “Tante questioni da risolvere Venerdì si fa già il calendario”.