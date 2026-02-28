L'Hellas Verona viene beffata all'ultimo respiro da un Napoli fermato sul pargggio fino all'ultimo istante di gara. I gialloblù rimangono ultimi in classifica.

La partita

Sembrava tutto in discesa per la squadra di Antonio Conte, che dopo appena 2' aveva trovato il vantaggio al Bentegodi con Hojlud. Ma in partenopei poi frenano e si fanno rimontare dai padroni di casa, che al 49' trovano il pareggio con Akpa. Tutto sembra indicare il pareggio finale, quando all'ultimo minuto di gara è Lukaku a trovare lo spunto giusto per il 2-1 finale per il Napoli.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Milan 54, Napoli 53, Roma 50, Como 48, Juventus 46, Atalanta 45, Bologna 36, Sassuolo 35, Lazio 34, Parma 33, Udinese 32, Cagliari 30, Genoa 27, Torino 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Verona 15, Pisa 15.