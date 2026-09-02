Toni: "Firenze regala poche gioie, ma ti lascia qualcosa dentro. Per giocare qui bisogna avere personalità"
L'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni, che sarà protagonista stasera nel match delle leggende al Franchi, ha parlato così ai canali ufficiali del club viola: “Abbiamo ringraziato Commisso perché siamo una bella banda. Ritrovare tanti ex compagni con qualche chilo e anno in più è sempre bello, eravamo un gruppo fantastico. Ti accorgi di aver fatto parte della storia viola quando vieni in questo pranzo e vedi certi giocatori e tante generazioni, ma con un'unica passione: la Fiorentina”.
“Poche gioie, ma pubblico straordinario”"
Poi ha aggiunto: “Qui ci sono poche gioie, ma il pubblico è sempre attaccato alla squadra e vuole l'amore per la maglia. Ti lascia qualcosa. Firenze è una città stupenda, qui i mugugni diventano applausi se fai un gran gol. Devi avere personalità per giocare in questa piazza, ma ti dà tanto. I calciatori devono essere abituati alle pressioni”.