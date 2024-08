Insieme a mister Palladino, in vista del match di domani contro la Puskas Academy ha parlato il difensore della Fiorentina Luca Ranieri: “Ieri ho visto il Franchi per la prima volta dall'inizio dei lavori, indubbiamente sarà diverso non vederlo pieno con la curva come la conosciamo. Sono sicuro però che i tifosi ci daranno comunque la loro spinta, dovremmo essere un tutt'uno per raggiungere i nostri traguardi”.

Sul rientro dopo la squalifica di Parma: “Saltare la prima di campionato è stato brutto, ma sono pronto per tornare in campo domani. Ci siamo guadagnati la Conference sul campo e abbiamo preparato bene questi playoff. Gli scorsi anni abbiamo fatto bene ma questo è un percorso nuovo e dobbiamo fare meglio. Stiamo costruendo un grande gruppo”.

Sul rinnovo: “E' tutto fatto, manca solamente la firma. Sono felice perché sono undici anni che faccio parte di questo club, qui mi sento a casa e spero di onorare la maglia viola”.

Sulle finali perse: “Arrivare in fondo e perdere è la cosa più brutta. Certo, dobbiamo essere fieri di esserci arrivati, ma la ferita di Atene è ancora aperta. Il gol decisivo l'ha segnato il giocatore che marcavo io ma ormai è il passato, siamo concentrati sulla nuova stagione”.

Sulla difesa a tre: “A me piace giocare con la linea a tre, poi è arrivato anche Pongracic e ci stiamo conoscendo sempre di più. Sono sicuro che faremo bene in difesa quest'anno. I nuovi arrivati in generale hanno già capito che Firenze ti dà tanto, qui i tifosi ti danno veramente una spinta in più".