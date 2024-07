Franchi, rischio cantieri fino al 2028, a meno che la Fiorentina...

Il primo incontro tra il sindaco di Firenze, Sara Funaro, e il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è servito alle parti per conoscersi e per iniziare a confrontarsi sui temi più spinosi che riguardano la questione dello stadio Artemio Franchi. In particolare cosa fare a partire dalla prossima stagione.

L'ipotesi Padovani

Nel racconto pubblicato su La Repubblica si legge che la prima ipotesi sul tavolo è quella di giocare al Padovani l'anno prossimo. Mancano 5 milioni per le tribune provvisorie che permetterebbero di raggiungere i 18 mila spettatori di capienza; se non li mette Commisso, Palazzo Vecchio è sicuro di trovare uno sponsor che possa associare il proprio nome all'impianto. Questa soluzione consentirebbe di completare il lotto dei lavori finanziati e di ritornare al Franchi per la stagione 2026/27 quella del centenario della Fiorentina.

O si resta al Franchi, però…

L'alternativa è quella di restare ancora nell'impianto progettato da Nervi però a capienza ancora ridotta e con un allungamento dei tempi importante visto che il termine ultimo verrebbe spostato al 2028.