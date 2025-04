Come riporta La Nazione, David De Gea potrebbe dare forfait per la partita contro il Cagliari per un fastidio alla coscia accusato già prima della partita contro il Celje.

Salgono le quotazioni di Terracciano per difendere i pali della Fiorentina, impegnata domani pomeriggio in Sardegna. Ulteriori novità sono attese nelle prossime ore.