La Gazzetta dello Sport: Il sogno Depay

Un articolo stamani su La Gazzetta dello Sport dedicato alla Fiorentina.

Pagina 42

Il pezzo è intitolato: "La scelta in attacco Lucca rimane in pole con Retegui e Kean". Sommario: "Il centravanti dell'Udinese profilo giusto per età e prezzo. Non è stata abbandonata la pista Zaniolo e c'è il sogno Depay. Oggi presentato Palladino".

Su tutti i fronti

Articolo che inizia così: "Summit, possibili affondi e muri da alzare. La Fiorentina lavora su tutti i fronti e questa settimana può essere decisiva".