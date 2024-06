Zaniolo: "Fiorentina e Atalanta? Voglio tornare in Serie A, ho già avvisato agente e club. Una soluzione si troverà"

L'attaccante di proprietà del Galatasaray, Nicolò Zaniolo, ha una grande voglia di tornare a giocare in Italia. Fiorentina e Atalanta sono pronte ad accoglierlo a braccia aperte e lui spinge verso la cessione.

“Voglio tornare in Italia”

Sull'interessamento di queste due squadre, Zaniolo ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "L'ho detto al mio agente Claudio Vigorelli, e lo sa anche il Galatasaray: voglio tornare in Serie A. Una soluzione si troverà, sono ottimista".

“Soffro da casa per la Nazionale”

Intanto però è costretto a guardare da casa l'Italia agli Europei: "Quanto soffro? Tanto, anche perché non fosse stato per l'infortunio ci sarei andato anche io in Germania con gli azzurri. Faccio il tifo da casa".