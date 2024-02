Quella in programma oggi contro il Frosinone può essere la partita della svolta. La Nazione di oggi definisce così la sfida tra i viola di Italiano e la squadra di Di Francesco. Vincere oggi significherebbe non soltanto portare a casa tre punti, ma soprattutto porre freno alla maxi crisi viola dopo una settimana dove si sono susseguite critiche e polemiche.

Roba… da alta tensione

Italiano e i suoi ragazzi non hanno quindi alibi: oggi serve vincere, punto. Il resto deve andare in secondo piano. Se lo chiedeste al tecnico viola vi risponderebbe che per la Fiorentina questa partita vale come una finale. Serve gettare acqua sul fuoco della crisi e non c'è niente di più terapeutico di una bella vittoria. Sarà comunque una roba da alta tensione e cuori forti. Roba, anzi, da mezzogiorno di fuoco"