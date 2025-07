L'ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e del futuro della squadra viola. Queste le sue parole: "Con Pioli la società gigliata ha fatto una scelta umana su un grande allenatore. Per me Pioli è come un figlioccio, ha coltivato la sua passione e ha vinto anche uno scudetto.

Dopo aver risolto il nodo De Gea, piuttosto facile da scegliere, adesso ci sono quelli relativi a Kean e Dodo. Per me il brasiliano non ha rivali nel suo ruolo, forse solo Hakimi. Kean? Spero che il suo agente ci faccia sapere al più presto il suo futuro. Può essere l'ago della bilancia del mercato viola e della prossima stagione"