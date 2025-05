Nonostante una bella fetta di tifosi viola lo vorrebbe alla Fiorentina, Sarri si incontra con la Lazio: in arrivo offerta ufficiale da parte di Lotito

Arrivano novità in merito a quello che potrebbe essere il futuro prossimo di Maurizio Sarri, tanto osannato dai tifosi della Fiorentina ma che sarebbe vicino ad un imminente ritorno alla Lazio. Brutte notizie in arrivo per i tifosi gigliati, la Lazio continua a lavorare al grande sogno di riportare sulla sua panchina il tecnico toscano e quella di oggi, in tal senso, potrebbe rivelarsi anche una giornata decisiva.

Incontro tra Lazio e entourage di Sarri: già stasera potrebbe arrivare l'annuncio di un accordo

Secondo quanto riportato poco fa da Tuttomercatoweb infatti stasera, nella capitale, dovrebbe andare in scena un incontro tra i rappresentanti della Lazio e l’entourage di Sarri nel quale la dirigenza biancoceleste dovrebbe formalizzare un’offerta di contratto ufficiale per riportare il tecnico a Roma a poco più di un anno dall’esonero della scorsa stagione. E già domani, in caso di fumata bianca, potrebbe arrivare l’annuncio da parte di entrambe le parti.

I dettagli della proposta biancoceleste

Una proposta che, stando a quanto apprendiamo, sarà vicina ai 3 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, per due anni. Un accordo fino al 30 giugno 2027 da irrobustire anche con l'inserimento di un'opzione annuale per portarlo avanti fino al 2028. Nel corso del summit di questa sera, tra l'altro, si parlerà anche di garanzie tecniche in chiave mercato, aspetto sul quale Sarri è sempre molto attento prima di accettare un progetto.