Il caos in scena a Firenze non scalfisce Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina scalda i motori in vista della Nazionale - FOTO

Benché per al momento in casa Fiorentina sia in atto un vero e proprio terremoto, con le dimissioni di Raffaele Paladino che hanno scompaginato i piani di programma azione della dirigenza gigliata, dall’altra parte del mondo c’è qualcuno che se la sta vivendo meglio dell’ormai ex allenatore viola. Stiamo parlando di Moise Kean.

L'attaccante è negli Stati Uniti per ricaricare le pile in vista degli impegni con la Nazionale di Spalletti

L’attaccante della Fiorentina in attesa di aggregarsi con la Nazionale, con il ritrovo in programma per sabato prossimo a Coverciano, ha scelto di passare i pochi giorni di vacanza negli Stati Uniti, più precisamente a Miami, dimostrando pero di non volersi fermare un secondo. Io classe 2000 quest’oggi era infatti negli impianti della Barry University a svolgere una sessione personalizzata di allenamento, pubblicando alcuni video nelle Stories del suo profilo Instagram.

Questi alcuni degli scatti: