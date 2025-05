Questo pomeriggio il giornalista del Corriere dello Sport Guido D’Ubaldo, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sul futuro di Maurizio Sarri, richiesto dalla tifoseria viola a Firenze ma destinato alla Lazio, e di Raffaele Palladino.

“Sarri si è lasciato male con la Lazio però la prima stagione in biancoceleste, o almeno fino all'esonero, aveva fatto molto bene. Aveva vinto il derby piu volte, aveva riportato la squadra in Champions League dopo anni, anche se c'è da dire che il traguardo è arrivato trascurando Europa e Conference League: quella squadra scelse di attenzionare solo il campionato, tralasciando le altre competizioni”.

“Ecco perche Lotito potrebbe decidere di richiamare Sarri”

Ha anche aggiunto: “Va sottolineato che in quei mesi ha valorizzato tanti giocatori, divenuti poi importanti con la maglia della Lazio, e devo dire che se la scelta del presidente Lotito dovesse ricadere su di lui sono convinto che sarebbe dettata dal fatto che il presidente preferisce investire sul tecnico giusto anziché sul mercato, e ripartendo con lui andrebbe sul sicuro. Sarri arriverebbe ai risultati attraverso la qualità del gioco, che sopperirebbe alla qualità della rosa a sua disposizione”.

“Palladino potrebbe essere ideale per sostituire Gasperini”

Ha poi concluso parlando di Raffaele Palladino e delle voci che lo vorrebbero all'Atalanta come post Gasperini: “Rimandendo vuota la panchina dell'Atalanta, dopo la scelta del Gasp di lasciare a fine stagione, quello di Palladino potrebbe essere un nome spendibile. Benché elle ultime ore si parli di Pioli credo che l'ex viola potrebbe essere il profilo giusto per un club di livello come quello bergamasco”.