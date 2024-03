Tuttomercatoweb.com ha pubblicato un messaggio dell'ex capitano viola German Pezzella rivolto all'ex compagno di squadra alla Fiorentina Davide Astori, prematuramente scomparso sei anni fa

“Voglio ricordare il nostro capitano sei anni dopo che ci ha lasciati. Scelgo di ricordare Davide con un sorriso perché lui portava allegria ovunque. Ho imparato tanto da Astori, lo ringrazierò per tutta la vita e lo porterò con me ovunque sia. Mando un abbraccio grande a tutti. Alla famiglia di Davide, a tutti i fiorentini... Vi voglio bene. Tutti i 4 marzo saremo uniti, per sempre. Grazie Davide, mi manchi”