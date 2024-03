A Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Renato Buso, intervenendo sulla prestazione dei viola contro il Torino. Queste le sue parole: “Se il Torino ha fatto una grande prestazione atletica, la Fiorentina è andata molto in difficoltà con il pressing granata. Dal secondo tempo ci si aspettava sicuramente di più vista la superiorità numerica. Si è visto quasi una squadra rinunciataria, con Italiano impaurito dalle ammonizioni. Non ha funzionato proprio il gioco, poca qualità in campo e poca brillantezza”

E ancora: “Quando è entrato Maxime Lopez l'ho visto spaesato, non può giocare solo in orizzontale. Credo che il peggiore avversario della Fiorentina sia se stessa, perché non è consapevole dei propri mezzi. Serve questo per raggiungere l'Europa. Dire “voglio migliorare la classifica dell’anno precedente” è un po' riduttivo, ma mi piacerebbe capire che ci sia questo intento”