Trasferimento completato, la Fiorentina ha comunicato ufficialmente che, per la stagione sportiva 2025/26, il calciatore Riccardo Spaggiari, sarà ceduto in prestito all'Arzignano Valchiampo.

L'eclettico classe 2005 (può ricoprire diversi ruoli) va dunque a farsi un'esperienza nel campionato di Serie C.