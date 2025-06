Le nuove proposte della Fiorentina al Genoa: Un ventaglio di ipotesi e ci sono anche due calciatori offerti come contropartita

La Fiorentina ha tempo fino al prossimo 18 giugno per esercitare il proprio diritto di riscatto per Albert Gudmundsson prima di vederlo ritornare al Genoa.

C'è una certezza di fondo però: il club viola vorrebbe tenersi il calciatore ma non vorrebbe tirare fuori i 17 milioni di euro previsti.

Proposte

Per questo motivo ha fatto tutta una serie di proposte al Genoa alternative a quella originaria. Proposte che, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, vanno dal prestito oneroso-bis, formula che considera la vicenda giudiziaria in patria sempre sospesa intorno a Gudmundsson, al riscatto per una cifra di alcuni milioni inferiore ai diciassette stabiliti l’agosto scorso, passando per l’inserimento di un paio di calciatori (Amatucci e Bianco di rientro a Firenze rispettivamente da Salerno e Monza) come parziale contropartita tecnica.

Genoa freddino

Tutte eventualità che hanno lasciato freddina la società rossoblu. Serve uno slancio, anzi un rilancio se la Fiorentina vuole davvero tenersi il numero 10.